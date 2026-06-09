Auto sbanda e si ribalta nel fosso, una donna ferita
Incidente sulla strada tra Tuna e Gazzola, la conducente della vettura trasportata al pronto soccorso
Redazione Online
|1 ora fa
L'auto che era guidata dalla donna rimasta ferita - © Libertà/Massimo Bersani
Si è ribaltata in un canale l’auto guidata da una donna che nel pomeriggio del 9 giugno stava percorrendo la strada tra Tuna e Gazzola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rivergaro, i vigili del fuoco e i soccorritori della Croce Rossa, che hanno trasportato la donna, lievemente ferita, al pronto soccorso di Piacenza.