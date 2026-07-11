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Bomba in spiaggia all'Elba, intervento dei Pontieri

Dellicata operazione di bonifica e disinnesco dei militari piacentini sul litorale dell'isola toscana

Redazione Online
|2 ore fa
Bomba in spiaggia all'Elba, intervento dei Pontieri
1 MIN DI LETTURA
Un ordigno ad alto potenziale che conteneva ben 370 grammi di TNT è stato disinnescato grazie all'intervento del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza in azione all'Isola d'Elba. L'operazione, disposta dal Comando Territoriale Nord di Padova e coordinata dalla Prefettura di Livorno, è stata particolarmente delicata visto che il residuato bellico è stato individuato in un tratto di litorale particolarmente affollato da turisti.
La granata d'artiglieria da 75 mm risale alla Seconda Guerra Mondiale e apparteneva all'Esercito italiano. Le delicate operazioni di messa in sicurezza si sono svolte velocemente e senza incidenti, riscuotendo anche l'apprezzamento dei bagnanti presenti che hanno salutato la professionalità dei militari con un lungo applauso.

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