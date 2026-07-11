Bomba in spiaggia all'Elba, intervento dei Pontieri

Un ordigno ad alto potenziale che conteneva ben 370 grammi di TNT è stato disinnescato grazie all'intervento del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza in azione all'Isola d'Elba. L'operazione, disposta dal Comando Territoriale Nord di Padova e coordinata dalla Prefettura di Livorno, è stata particolarmente delicata visto che il residuato bellico è stato individuato in un tratto di litorale particolarmente affollato da turisti.

La granata d'artiglieria da 75 mm risale alla Seconda Guerra Mondiale e apparteneva all'Esercito italiano. Le delicate operazioni di messa in sicurezza si sono svolte velocemente e senza incidenti, riscuotendo anche l'apprezzamento dei bagnanti presenti che hanno salutato la professionalità dei militari con un lungo applauso.