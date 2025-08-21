Autobus in avaria davanti alla stazione, una donna sotto shock

Fumo nero dal vano motore di un autobus in servizio davanti alla stazione ferroviaria di Piacenza. Attimi di apprensione nella mattinata di giovedì 21 agosto a piazzale Marconi, dove si è verificata un’avaria all’impianto di climatizzazione nel vano motore di un mezzo a metano della flotta di Seta.

Fortunatamente, la situazione è stata tenuta sotto controllo grazie al sistema automatico di spegnimento installato sul mezzo, che ha limitato l’emissione di fumo. «L'avaria ha causato la rottura di un tubo in pressione e la fuoriuscita di parte del liquido in esso contenuto: questa perdita è avvenuta in prossimità dell’attivatore dell’impianto antincendio di cui è dotato il mezzo. Il fumo emesso era dunque la nebulizzazione dell’estinguente dell’impianto antincendio stesso, correttamente attivatosi» ha riferito attraverso una nota Seta.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto al raffreddamento del vano motore per prevenire il rischio di un incendio. In via precauzionale, è stata anche effettuata la chiusura manuale delle bombole di metano situate sul tetto del mezzo e lo stacco delle batterie, così da evitare cortocircuiti o altre criticità elettriche.

Presenti anche un’ambulanza della pubblica assistenza Croce Bianca e gli agenti della Polizia di Stato per garantire l’assistenza necessaria e la sicurezza dell’area. A delimitare il luogo di intervento anche i militari dell’esercito.

Fortunatamente non si registrano feriti. Solo una donna è stata soccorsa dai sanitari in evidente stato di shock, ma non ha riportato conseguenze fisiche.

L’autobus coinvolto resterà sotto osservazione per le prossime ore, per escludere qualsiasi rischio residuo.