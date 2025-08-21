Autobus in avaria davanti alla stazione, una donna sotto shock
Necessario l'intervenuto dei vigili del fuoco anche se nessuna fiamma ha interessato il vano motore
Marco Vincenti
August 21, 2025|6 ore fa
Fumo nero dal vano motore di un autobus in servizio davanti alla stazione ferroviaria di Piacenza. Attimi di apprensione nella mattinata di giovedì 21 agosto a piazzale Marconi, dove si è verificata un’avaria all’impianto di climatizzazione nel vano motore di un mezzo a metano della flotta di Seta.
Fortunatamente, la situazione è stata tenuta sotto controllo grazie al sistema automatico di spegnimento installato sul mezzo, che ha limitato l’emissione di fumo. «L'avaria ha causato la rottura di un tubo in pressione e la fuoriuscita di parte del liquido in esso contenuto: questa perdita è avvenuta in prossimità dell’attivatore dell’impianto antincendio di cui è dotato il mezzo. Il fumo emesso era dunque la nebulizzazione dell’estinguente dell’impianto antincendio stesso, correttamente attivatosi» ha riferito attraverso una nota Seta.
Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto al raffreddamento del vano motore per prevenire il rischio di un incendio. In via precauzionale, è stata anche effettuata la chiusura manuale delle bombole di metano situate sul tetto del mezzo e lo stacco delle batterie, così da evitare cortocircuiti o altre criticità elettriche.
Presenti anche un’ambulanza della pubblica assistenza Croce Bianca e gli agenti della Polizia di Stato per garantire l’assistenza necessaria e la sicurezza dell’area. A delimitare il luogo di intervento anche i militari dell’esercito.
Fortunatamente non si registrano feriti. Solo una donna è stata soccorsa dai sanitari in evidente stato di shock, ma non ha riportato conseguenze fisiche.
L’autobus coinvolto resterà sotto osservazione per le prossime ore, per escludere qualsiasi rischio residuo.
