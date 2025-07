Autogru in viale Sant'Ambrogio, venerdì parcheggi inutilizzabili

Venerdì 18 luglio in viale Sant’Ambrogio, in prossimità della sede dell’Ausl, sospensione temporanea di alcuni stalli per operazioni con un’autogru. Lo riferisce attraverso una nota Palazzo Mercanti.

I lavori si svolgeranno per tutto l'arco della mattinata, dalle 6.00 alle 12.00. E sarà quindi sospesa la possibilità di sosta negli stalli riservati ai veicoli a servizio delle persone con disabilità. «La viabilità ordinaria - affermano dal Comune di Piacenza - non subirà modifiche, e la circolazione resterà regolare. Tuttavia, si invita l’utenza interessata a tenere conto della temporanea indisponibilità dei parcheggi riservati».