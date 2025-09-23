Autostrada A1, tra venerdì e sabato chiuso il tratto Fidenza-Fiorenzuola

Per consentire la realizzazione in sicurezza di attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, il tratto di autostrada A1 tra Fidenza e Fiorenzuola - in direzione Milano - sarà chiuso al traffico dalle 22.00 di venerdì 26 alle 5.00 di sabato 27 settembre. Lo riferisce attraverso una nota Autostrade per l'Italia.

Viene inoltre precisato che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna. L'area di parcheggio "Bastelli est", situata nel suddetto tratto, sarà invece chiusa dalle 16.00 di venerdì 26 alle 5.00 di sabato 27 settembre.

Le possibili alternative:

Per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP12 verso Fidenza, SS9 bis, SS9, SP462R verso Cortemaggiore e rientrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola; per la chiusura dell'entrata di Fidenza verso Milano: Fiorenzuola; per la chiusura dell'entrata di Fidenza verso Bologna: Parma.