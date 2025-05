Aveva una serra di marijuana in salotto: arrestato

Tre serre in salotto, con un microclima perfetto per far crescere rigogliose piantine di marijuana: gli investigatori della Squadra mobile le hanno trovate durante una perquisizione domiciliare in un appartamento di un cittadino italiano, 50 anni, residente in provincia.

All'interno delle tre serre artigianali, quattro piante già cresciute ed altre piantine più piccole. Non solo: "il raccolto" precedente era già stato imbustato in diversi sacchetti, per un totale di 240 grammi di marijuana già raccolta.

Tutta la sostanza stupefacente e le piantine sono state sequestrate e il cinquantenne è stato arrestato per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.