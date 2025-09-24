Avis, sabato i premi a 309 donatori: «Grazie a loro trasfusioni garantite»

Sabato 27 settembre, presso il salone parrocchiale di San Giuseppe Operaio alle 15.30, si terrà la Giornata del Donatore 2025, l’appuntamento annuale promosso da Avis Comunale Piacenza per celebrare i propri soci e ringraziare tutti coloro che, con il loro gesto, contribuiscono ogni giorno a salvare vite.

Il nuovo consiglio direttivo, insediatosi lo scorso marzo, ha scelto di dare all’evento un’impronta festosa e partecipata, in continuità con la tradizione e con lo spirito che contraddistingue Avis: la forza dell’associazione risiede infatti nelle persone che ne fanno parte – donatori e collaboratori – unite dal valore del dono gratuito, che sia sangue, plasma o tempo.

Durante la cerimonia saranno premiati 309 donatori con le benemerenze previste dallo statuto associativo: 111 distintivi in rame, 77 distintivi in argento, 62 distintivi in argento dorato, 31 distintivi in oro, 21 distintivi in oro con rubino, 3 distintivi in oro con smeraldo, 2 distintivi in oro con diamante.

Un riconoscimento concreto per chi, con costanza e generosità, ha trasformato la donazione in un impegno di vita. «Avis è un’eccellenza italiana del sistema sangue, un modello riconosciuto anche a livello internazionale. Grazie alla gratuità dei donatori, possiamo garantire cure mediche a chi ne ha bisogno. Non solo: dal plasma si ricavano farmaci salvavita di fondamentale importanza. A nome mio e di tutto il Consiglio, un grazie sincero alle donatrici e ai donatori piacentini per la loro generosità quotidiana», dichiara la presidente Daniela Magnani.

Tra gli insigniti, nel caso specifico con distintivo d’oro, ci sarà anche il sostituto procuratore Antonio Colonna. Donatore Avis fin dal lontano 2003, in questi 22 anni il magistrato ha donato per ben 52 volte. «Credo sia un gesto doveroso per aiutare chi ha bisogno» afferma Colonna.