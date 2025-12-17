Babbi Natale cantanti nella casa protetta di Pianello

I cantanti dell’Istituto Giovanni Pierluigi da Palestrina sono stati protagonisti di un concerto che ha animato la casa protetta monsignor Castagnetti di Pianello.

Ai cantanti diretti da Laura Groppi, il compito di cimentarsi in un repertorio scandito da classici della tradizione natalizia. Largo quindi brani come Adeste Fideles, Sta arrivando Babbo Natal, O Albero, I sogni son desideri, Basta un poco di zucchero, Gli angeli delle Campagne, Let it snow, Ehi oh, Happy Cristmas e tanti altri. Un repertorio che ha regalato agli anziani ospiti qualche momento di serenità e di leggerezza, riscuotendo applausi e richieste di bis.