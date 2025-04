Baby ladro piacentino in trasferta a Padova

C'è anche un baby ladro piacentino fra le tre persone denunciate per furto in una abitazione di Padova. I carabinieri hanno denunciato in tutto tre persone: due minorenni e un maggiorenne.

I fatti risalgono al 14 aprile, quando alla centrale del 112 è arrivata una chiamata di un residente che segnalava la presenza di un’autovettura Alfa Romeo 147, che si aggirava con fare sospetto in una zona residenziale della città.

L’immediato intervento di un equipaggio dell’Arma consentiva di individuare e controllare l’auto segnalata, a bordo della quale venivano identificati 5 persone che, sottoposte a perquisizione, venivano trovati in possesso di indumenti (felpa e cappellino da baseball), un passamontagna nero, due paia di guanti e un cacciavite lungo 24 centimetri.

Da un attento esame delle immagini estrapolate dalla videosorveglianza dell’abitazione colpita da un furto segnalato poco prima alla centrale operativa, che avevano immortalato i presunti autori all’atto di accedere, dopo aver infranto una portafinestra, all’interno dell’immobile, i carabinieri intervenuti riconoscevano due dei giovani identificati (entrambi minorenni) durante il controllo, mentre a un terzo soggetto maggiorenne veniva ricondotta la disponibilità del cacciavite rinvenuto a bordo del veicolo all’atto della perquisizione.