Banda di incappucciati tenta l'assalto al bar nel cuore della notte

Ancora nel mirino il chiosco del parco Galleana di Piacenza. Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21, le guardie giurate Metronotte sono intervenute dopo aver notato strani movimenti.

Secondo quanto riferito, quattro persone incappucciate hanno manomesso la saracinesca del bar intorno a mezzanotte.

Il pronto intervento delle forze dell'ordine e dei vigilanti ha messo in fuga i malintenzionati. Il cancello del parco è stato aperto e il chiosco è stato letteralmente circondato dalle pattuglie per chiudere le vie di fuga, ma della banda nessuna traccia. Gli incappucciati sono scappati, lasciando il lavoro a metà, sentendo il fiato delle guardie sul collo.

La cassetta usata per tenere la serranda sollevata

I ladri sono riusciti ad accedere al bar forzando con un grimaldello la saracinesca del bancone principale e poi tenendola sollevata con una cassetta della frutta. A quanto pare, sarebbero state anche manomesse le casse elettroniche rinvenute vicino alla serranda. Molto probabilmente i ladri volevano caricarle, portarle via e svuotarle con tutta calma successivamente.

I ladri hanno tentato di asportare le casse elettroniche

I proprietari, allertati in tempo reale, dopo il sopralluogo oggi sporgeranno denuncia. A parte i danneggiamenti alla struttura, non sarebbe stato asportato nulla. Ma i dettagli si sapranno con precisione soltanto nelle prossime ore.