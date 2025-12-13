Beppe Lombardo e Alberto Andreoni insieme in "Octavia Moon"

Nasce “Octavia Moon”, nuovo progetto musicale dei piacentini Beppe Lombardo e Alberto Andreoni. L’incontro tra i due, amici e collaboratori di lunga data, si trasforma in un percorso condiviso che riaccende un’intesa artistica maturata in anni di esperienze in Italia e all’estero. Da questa sintonia prende vita “Searching For Fire”, primo singolo del gruppo, arricchito dal contributo di una squadra di musicisti: Giuseppe Dordoni alla tromba e al flicorno, Marco Marchesi alla chitarra, Paolo Milanesi tra pianoforti e sintetizzatori, Piero Ferrari alle percussioni.

La demo iniziale, presentata a Radiocoop, ne ha rivelato subito il potenziale, aprendo la strada al disco d’esordio, un viaggio fluido tra blues, soul, funk, rock e suggestioni ambient. Il mastering firmato Elfo Studio definisce una timbrica precisa e riconoscibile. E non è tutto: il materiale accumulato è già sufficiente per un secondo album in lavorazione. Nel frattempo “Octavia Moon” debutta sulle principali piattaforme digitali per Edizioni Radiocoop.