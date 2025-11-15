Bettola, un incontro per conoscere l’infermiere di famiglia e di comunità

Giovedì 20 novembre 2025, alle 18.00, la Sala consiliare di Bettola (piazza Colombo 10) ospiterà un incontro dedicato alla figura dell’infermiere di famiglia e di comunità, un professionista che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la salute dei cittadini e per la vicinanza dei servizi sanitari al territorio.

L’appuntamento, promosso dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con l’Unione montana Alta Valnure e i Comuni di Bettola, Farini, Ferriere e Ponte dell’Olio, sarà un momento di dialogo aperto e concreto per conoscere da vicino il ruolo di questo professionista, che accompagna le persone nella cura quotidiana, favorisce la prevenzione e sostiene la salute di tutta la comunità.

Interverranno i rappresentanti dell’Azienda sanitaria e delle istituzioni locali, tra cui il direttore assistenziale dell’Ausl di Piacenza Andrea Contini, il presidente dell’Unione montana alta Valnure Paolo Negri, la dirigente delle professioni sanitarie del dipartimento Cure primarie Antonella Visconti e l’infermiera di famiglia e di comunità Maria Rosa Calamari. Nel corso della serata saranno inoltre presentati i progetti legati alla nuova Casa della Comunità di Bettola, con la partecipazione di Luigi Gruppi, direttore Nuove costruzioni e patrimonio immobiliare dell’Ausl di Piacenza, Fabio Ottilia, responsabile assistenziale del Distretto Levante, e Rosanna Guglieri, coordinatrice assistenziale della Casa della Comunità di Bettola.

A coordinare l’incontro sarà Evelina Cattadori, direttore del Distretto di Levante.

L’evento sarà un’occasione per approfondire da vicino il valore dei servizi di prossimità e il ruolo dell’infermiere di famiglia e di comunità nel supporto quotidiano alle persone. Un momento aperto a tutti i cittadini, pensato per favorire il dialogo e per conoscere meglio chi, ogni giorno, contribuisce alla salute e al benessere della comunità.