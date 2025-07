Biblioteca Passerini Landi, affidato il restauro da oltre quattro milioni di euro

Si apre il capitolo relativo alla riqualificazione della biblioteca comunale Passerini Landi di Piacenza. Sono stati aggiudicati per 4 milioni e 267mila euro gli attesi lavori di restauro e sistemazione dell'istituzione di via Carducci. Questo grazie a un intervento co-finanziato dalla Regione con fondi Atuss e da Pr Fers Emilia Romagna, cioè i fondi strutturali europei. Il cantiere dovrebbe partire a fine estate. L'intervento promette di ridare smalto e funzionalità al palazzo cinquecentesco e a tutto il comparto che occupa. Verranno rifatte le facciate interne e esterne, sistemate le coperture e il tetto. Previsto anche il recupero di nuovi spazi nell'area sud-ovest per il pubblico e per i magazzini.