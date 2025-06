Bilancio positivo per Asp Azalea: chiude il 2024 a +152mila euro

Asp Azalea chiude il 2024 con un tesoretto di 152mila euro. Un miracolo rispetto ai bilanci da profondo rosso di un decennio fa, quando a prenderne in mano le redini fu l’amministratore unico, Francesco Botteri, arrivato ora a fine mandato. Particolare questo che non fa dormire sonni tranquilli ai sindaci dei comuni soci. Gli stessi che hanno dato il via libera, all’unanimità, all’ultimo bilancio redatto da Botteri il quale, al termine di un decennio alla guida di Asp, ha tirato le somme di un mandato iniziato nel 2015 "quando ormai era già previsto lo smantellamento di quest’azienda che sarebbe dovuta passare in mano alle cooperative" ha ricordato Botteri.

A lui è andato il plauso dei sindaci ma restano ugualmente le "spine", come i costi troppo alti lamentati dalla sindaca di Gragnano Patrizia Calza per servizi, centri educativi in testa, gestiti da Asp. Servizi per cui il suo comune deve rimborsare "botte" di 70 mila euro. "Il mio comune non regge più" ha lamentato Calza. E poi c'è l'eterna questione hospice: "se viene utilizzato dai comuni di tutta la provincia perchè a pagare sono solo quelli di Ponente?".