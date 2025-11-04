Bimba di un anno azzannata dal cane di famiglia

Grande apprensione a Vigolzone per una bambina di circa un anno che nella giornata del 31 ottobre è stata azzannata dal cane di famiglia. Ora si trova in prognosi riservata all’ospedale di Parma, ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì in un’abitazione di Vigolzone dove il cane della famiglia, presumibilmente un molosso, ha aggredito la bimba procurandole ferite molto serie alla testa e ad una gamba. I genitori l’hanno accompagnata immediatamente, in una corsa che sembrava contro il tempo, al Pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza dove la bimba ha ricevuto le prime cure. I sanitari hanno però ritenuto che fosse necessario un intervento chirurgico, perciò la piccola è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, struttura di riferimento per la chirurgia pediatrica. Mentre si spera e si attende che la bimba migliori di giorno in giorno e al più presto, gli inquirenti sono al lavoro per capire precisamente quanto possa essere accaduto e cosa possa aver scatenato la reazione del cane. Al contempo anche il servizio veterinario dell’Ausl di Piacenza è stato informato dell’episodio ed interverrà su due fronti: effettuerà infatti sia una valutazione comportamentale sul cane sia una valutazione sanitaria sull’animale.