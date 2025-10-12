Bimba nasce in ambulanza alla rotonda di Barriera Genova

«Per me è stata un'emozione immensa». Dice così l'infermiere dell'Emergenza-Urgenza che, alla rotonda di via Genova, questa mattina all'alba, alle 5, ha aiutato sull'ambulanza una donna di origine ivoriana a mettere al mondo la sua splendida bambina. Aveva evidentemente fretta di nascere.

La richiesta di soccorso era partita dall'abitazione di Villò dove vive la mamma, che ha altri due bimbi: sul posto, è intervenuta un'ambulanza della Pubblica Valnure, mentre l'autoinfermeristica del 118 le è "corsa incontro" fino a Podenzano per garantire la massima assistenza. Arrivato a Barriera Genova, però, l'infermiere si è reso conto che la donna avrebbe partorito subito. E così è stato. «Questa mamma non parla bene l'italiano, ci siamo capiti a gesti, e con lo sguardo. Lei è stata bravissima».