Bimba nasce in ambulanza alla rotonda di Barriera Genova
Stamattina alle 5 la corsa da Villò a Piacenza. L'infermiere del 118: "Questa mamma non parla bene l'italiano ma ci siamo capiti subito. Una grande emozione"
Elisa Malacalza
|51 minuti fa
L'ambulanza ha rallentato: e qui la piccola è nata alle 5 di questa mattina
«Per me è stata un'emozione immensa». Dice così l'infermiere dell'Emergenza-Urgenza che, alla rotonda di via Genova, questa mattina all'alba, alle 5, ha aiutato sull'ambulanza una donna di origine ivoriana a mettere al mondo la sua splendida bambina. Aveva evidentemente fretta di nascere.
La richiesta di soccorso era partita dall'abitazione di Villò dove vive la mamma, che ha altri due bimbi: sul posto, è intervenuta un'ambulanza della Pubblica Valnure, mentre l'autoinfermeristica del 118 le è "corsa incontro" fino a Podenzano per garantire la massima assistenza. Arrivato a Barriera Genova, però, l'infermiere si è reso conto che la donna avrebbe partorito subito. E così è stato. «Questa mamma non parla bene l'italiano, ci siamo capiti a gesti, e con lo sguardo. Lei è stata bravissima».
