Bimbo cade in casa. In eliambulanza a Parma per trauma cranico

Un bambino di 7 anni questa mattina è caduto in casa riportando un trauma cranico. I soccorritori del 118 intervenuti sul posto con la Croce rossa lo stavano trasportando in ambulanza all'ospedale di Piacenza, quando, arrivati a Gossolengo all'altezza del distributore sulla Provinciale, le condizioni del piccolo hanno iniziato a destare più preoccupazione ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso atterrato allo stadio da Parma. Secondo quanto riferito dai familiari, il bambino sarebbe scivolato in bagno.

L'eliambulanza atterrata questa mattina allo stadio