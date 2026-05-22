Biologia dei trapianti, studio piacentino presentato in Scozia e Giappone

Lo studio di Biologia dei trapianti di Piacenza presentato in Scozia e in Giappone. Alice Scarpa, biologa specialista in Immunogenetica e ispettore per l’accreditamento EFI (European Federation for Immunogenetics), a Biologia dei trapianti di Piacenza diretto da Angela Rossi, ha partecipato come oratore al 39th EFI Congress 2026 svoltosi a Edimburgo.

Nel corso del congresso, uno dei principali appuntamenti scientifici internazionali nel settore dell’immunogenetica dei trapianti, la professionista ha presentato una relazione incentrata sull’applicazione delle più avanzate tecnologie di sequenziamento genetico di nuova generazione – le cosiddette NGS – Next Generation Sequencing - per la tipizzazione del sistema HLA, ovvero il sistema antigenico dei leucociti umani, che rappresenta un insieme di geni fondamentali per valutare la compatibilità tra donatore e ricevente nei trapianti di midollo osseo e di organo solido.

La corretta identificazione del profilo Hla è essenziale per ridurre il rischio di rigetto e migliorare la sicurezza e l’efficacia del trapianto. Le metodiche sequenziamento genetico di nuova generazione consentono di ottenere analisi genetiche molto più dettagliate e precise rispetto alle tecniche tradizionali, permettendo una migliore caratterizzazione immunologica della coppia donatore-paziente.

Lo studio sviluppato all’Azienda Usl di Piacenza ha inoltre approfondito il processo di validazione della metodica secondo i più recenti standard internazionali EFI e la norma ISO 15189, riferimento internazionale per la qualità e la competenza dei laboratori medici. Per il suo valore scientifico, il contributo sarà presentato anche al 19th IHIW HLA International Workshop, importante evento mondiale dedicato all’immunogenetica, in programma in Giappone.

La partecipazione a due prestigiosi appuntamenti scientifici internazionali rappresenta un significativo riconoscimento dell’attività clinica, diagnostica e di ricerca svolta interamente all’interno di Biologia dei trapianti dell’Azienda Usl di Piacenza e conferma l’elevato livello di competenza raggiunto nel settore della medicina dei trapianti.