Biometano, il Tar boccia il ricorso: «Legittimo il via libera all’impianto»

Nulla da fare per il comitato RinnoviAmo Sarmato e per i cittadini sarmatesi che avevano sperato nel ricorso alla giustizia per contrastare il nuovo previsto impianto di produzione di biometano nella zona dell’ex Eridania: il Tar di Parma ha respinto il ricorso contro l’autorizzazione unica ambientale di Arpae che nel novembre del 2024 aveva dato il via libera alla società Apis Pc1 di Bolzano per la creazione del maxi impianto, pur con 174 prescrizioni da rispettare.

In altre parole, il tribunale regionale ha considerato del tutto legittima la procedura seguita da Arpae ed ha quindi condannato il comitato al pagamento delle spese di lite.