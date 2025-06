Bobbio, degrado al campo giochi: «Colpa di vandali e taccole»

Degrado e sporcizia al parco giochi vicino al monumento ai Caduti della Resistenza? Colpa dei vandali e di migliaia di taccole, uccelli neri simili a gazze, che si divertono a svuotare i cestini e non solo. Ricevute le lamentele di alcuni genitori, il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali lo ha infatti verificato di persona in un sopralluogo con il tecnico comunale nell’area gioco. I vandali - è stata la prima evidenza - in effetti sono passati anche di qui: «Sono stati rotti i tavolini che avevamo messo sui monconi di alberi tagliati per evitare che le taccole sporcassero i giochi...», precisa il primo cittadino. E in effetti le prolificanti taccole grigio-nere - «chiamate» anni fa per cacciare i piccioni, ma senza risultato - sembrano essere l’altro problema. «Ora toglieremo tutti questi monconi e sistemeremo i giochi. In modo particolare uno che è in condizioni più critiche essendo in legno», precisa il primo cittadino. Per quanto riguarda la pulizia, altro tema sollevato da alcuni genitori: «Viene fatta tutti i giorni da un volontario Auser e il venerdì dagli operai comunali.