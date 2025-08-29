Bocconi avvelenati a Gropparello, residenti lanciano allarme

Bocconi avvelenati lungo via Marano, arteria centrale di Gropparello. La notizia passa di voce in voce ed esplode sui social, dove alcuni residenti scrivono di aver visto tali bocconi, nella zona vicina alla piscina del paese. Si chiede quindi ai possessori di cani di prestare la massima attenzione durante le passeggiate, anche perché, in passato, è già stato avvelenato un cane che purtroppo è morto. La vicenda è stata segnalata ai carabinieri.

Su Facebook, nel frattempo, una residente evidenzia di aver transitato nella zona con il suo cane e di aver visto una specie di intruglio sul ciglio della strada. «Per fortuna sono riuscita a tenere a distanza il mio cane, ma occorre fare girare la voce per avvisare i residenti del pericolo». In questi casi è importante evitare il contatto diretto con il boccone sospetto e segnalare la presenza alle autorità istituzionalmente preposte: Carabinieri Forestali, Polizia Locale ed il servizio veterinario dell'Ausl.

Negli ultimi mesi nel Piacentino vi sono stati diversi casi in vari comuni ed ora la cosa si evidenzia anche in alta collina, ma sono migliaia i cani avvelenati ogni anno in tutt'Italia.