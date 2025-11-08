Liberta - Site logo
Borgonovo, auto fuori strada dopo l'urto con un ponticello

A bordo, oltre alla donna alla guida, viaggiavano anche 3 minori e un'altra persona adulta

Mariangela Milani
|3 ore fa
1 MIN DI LETTURA
Un’auto con a bordo tre minori, di cui uno di soli due anni, è uscita di strada sabato 8 novembre lungo la provinciale 27, della Moretta, in località Costiere. L’auto, una Renault Captur condotta da una 45enne, ha impattato contro un ponticello in cemento. L’urto è stato violentissimo. A bordo, oltre alla donna, viaggiavano anche 3 minori di 15, 13 e 2 anni e un'altra persona adulta. Per fortuna nessuno ha riportato gravi ferite Nell'incidente potrebbe essere coinvolta un'altra auto. Sulla dinamica sono in corso accertamenti della Polizia locale di Borgonovo. Intervenuta anche un’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo con anche i vigili del fuoco di Piacenza.

