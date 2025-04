Borgonovo, controlli a raffica per contrastare gli ambulanti abusivi

La fiera dell'Angelo sta impegnando gli uomini delle forze dell'ordine in una lotta senza quartiere agli ambulanti abusivi, diventati una vera e propria piaga.

A decine hanno trasformato le vie laterali del centro storico di Borgonovo in distese di scarpe, cinture, cappelli, vestiti spesso di marchi contraffatti.

Numerosissimi i venditori controllati e la merce sequestrata, ma altrettanto numerosissimi sono stati gli abusivi che subito dopo i controlli delle forze dell'ordine si sono riposizionati.

Per il presidente provinciale Fiva Adriano Anselmi, presente anche lui con il suo banco tra gli ambulanti regolari "nonostante ci siamo molti più controlli, come avevamo chiesto, il risultato finale non cambia e per noi è un grosso danno"

Altra piaga sono i ladri, come quelli che in un parcheggio hanno forzato la portiera di un’auto per rovistare al suo interno.