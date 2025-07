Borgonovo, dal Consiglio di Stato stop alle attività di volo a Castellina

Anche il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune e ha confermato lo stop ai voli in località Castellina. Il massimo organo della giustizia amministrativa ha respinto il ricorso che era stato presentato dall’associazione Sorveglianza area territorio odv a cui il Comune a inizio anno aveva imposto un alt alle attività di volo. Anche il secondo round della battaglia legale che contrappone l'associazione guidata da Roberto Villa e l'ente locale è stato quindi vinto dal Comune.

Il presidente Villa però rilancia: «Non ci pensiamo proprio a smettere l’attività. Perché dovremmo farlo? In base alla legge sappiamo di avere ragione, il nostro avvocato sta valutando altre azioni e in base a quello agiremo». «I giudici – dice invece la sindaca Monica Patelli - hanno dato pienamente ragione al Comune non ritenendo meritevoli di accoglimento le ragioni illustrate a sostegno del ricorso presentato in Consiglio di Stato».

A inizio anno, con l'ordinanza numero 3 del 2025, il comune aveva imposto di ripristinare l’area che l’associazione ha in affitto in strada Castellina, non ritenendola compatibile con l’attività dell’associazione, legata all’impiego di velivoli ultraleggeri. Da lì è partita la contesa legale, dietro a cui si celano anni di dissapori tra l'associazione e i proprietari dei terreni confinanti.