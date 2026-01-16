Borgonovo, “re-lamping” al palazzetto dello sport: nuovi fari e led

Entro agosto le 30 vecchie lampade che illuminano l’interno del palazzetto dello sport di via Sarmato a Borgonovo verranno sostituite con nuovi fari a led, a risparmio energetico. Il cosiddetto “re-lamping”, l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione, è tra gli impegni più a breve tempo assunti dal nuovo gestore, la ditta Empires di Maurizio Bertolotti. Più a lungo termine il nuovo gestore deve posizionare circa 400 seggiolini sulle sedute in cemento degli spalti e sostituire il fondo in erba sintetica dell’adiacente tensostruttura. Quest’ultima al mattino viene utilizzata dagli studenti del polo Volta. La loro palestra è ancora oggetto di lavori di adeguamento sismico che avrebbero dovuto concludersi lo scorso agosto e che invece sono ancora in corso. Il palazzetto in muratura viene invece sfruttato al mattino dalle scuole elementari e medie, mentre al pomeriggio e sera viene usato dalle associazioni sportive per pallavolo, basket, pattinaggio, danza.