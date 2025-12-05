Liberta - Site logo
Borgonovo, topi a scuola: disposta la derattizzazione

Sarebbe colpa del cantiere adiacente ormai in via di ultimazione

Mariangela Milani
|51 minuti fa
Scuola di Borgonovo
1 MIN DI LETTURA
Alla scuola materna di Borgonovo è stato disposto un intervento di derattizzazione urgente in seguito alla sospetta presenza di topi. Colpa dell’adiacente cantiere dell’asilo nido ormai in via di ultimazione, è stato spiegato dalla sindaca Monica Patelli nel rispondere al consigliere di minoranza Nicola Sogni che durante un consiglio comunale chiedeva conto dell’accaduto. Colpa anche, forse, di farine utilizzate nelle attività di laboratorio per i bambi e poi lasciate aperte. Sta di fatto che la scorsa settimana, dopo una segnalazione verbale, è stata fatta intervenire la ditta per un primo intervento urgente a cui è seguita una derattizzazione con pulizia finale dei locali.
