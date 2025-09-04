Borgonovo, «Velocità folle in via Papa Giovanni XXIII»
Residenti preoccupati lamentano problemi di sicurezza in una delle arterie del paese della Val Tidone
Mariangela Milani
|1 ora fa
La zona dove i residenti lamentano l'alta velocità delle vetture che circolano - © Libertà
«Soprattutto in estate, dopo le undici di sera qui non si riesce a stare. Ci sono auto che passano a velocità folle. Se non fanno una corsa, poco ci manca». La segnalazione, di alcuni residenti, arriva da via Papa Giovanni XXIII a Borgonovo.
Se di giorno in molti la utilizzano come bypass per evitare il centro del paese, di sera quella strada diventa una pista da corse. «A parte il rumore - segnala un altro residente – ci sono anche problemi di sicurezza». Lungo la strada, particolarmente larga, c’è anche un dosso ma, a quanto pare, questo non basta a frenare gli automobilisti da piede pesante.