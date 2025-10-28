Borgotrebbia, cresce la grande "casa" contro la solitudine

Parrocchia di Borgotrebbia. E’ completato il previsto parcheggio da cinquanta posti auto, ma, tolto quest’aspetto di comodità materiale, sta nascendo un grande centro parrocchiale, sarebbe meglio definirla una casa per anime sparse, nessun vincolo di appartenere alla frazione, una casa dello spirito e soprattutto un argine alle solitudini. In primavera un primo “pezzo” sarà inaugurato. Ne parla in questa chiave don Pietro Cesena mentre ci guida attraverso i lavori in corso dietro la chiesa dei Santi Angeli Custodi di Borgotrebbia, ai margini della A-21.

Ecco già realizzato un insospettabile slargo con ingresso pedonale da un lato e un ingresso carraio per le auto dall’altro che permette di uscire sul grande piazzale Mezzanini, ecco le passerelle-scivolo in pavet, le piantumazioni che ingentiliscono esternamente l’ambiente. L’area, in via di pieno risanamento, misura oltre 3mila metri quadrati ed è frutto di una permuta con il Comune, in cambio è stata ceduta un’altra area e il piano superiore di un fabbricato a Campo Santo vecchio dove c’è il Museo del fiume, più una compensazione in denaro e dopo un cambio di destinazione d’uso a favore di attività pastorali.