Bus in ritardo di 30 minuti e studenti "multati" a scuola

Il ritardo dei mezzi pubblici è un disagio, lo è ancora di più per coloro che li utilizzano come principale mezzo di trasporto, in alternativa all’auto. Gli studenti, in particolare quelli delle superiori, fanno parte di questa categoria; alla mattina li prendono d’assalto prima delle 8 e in uscita da scuola dalle 13.30 in avanti. Per loro, il ritardo in ingresso, si traduce in una serie di ricadute a pioggia. Essendo quasi tutte le scuole dotate di badge, se il ritardo supera la decina di minuti, scatta la segnalazione sul registro elettronico e quindi la necessità di giustificazione da parte dei genitori.

«È solo il terzo giorno dall’inizio delle scuole e questa mattina (ieri per chi legge ndr) ho avuto l’ennesima occasione per chiedermi se il servizio offerto sia realmente adeguato alle esigenze degli studenti - è l’incipit della lettera della mamma di una studentessa piacentina arrivata all’indirizzo della redazione - la linea 15, che parte da via Perfetti alle 7.24, dovrebbe arrivare in viale Risorgimento alle 7.46. Il bus, invece, è arrivato intorno alle 8.09 - 8.10: circa 30 minuti di ritardo rispetto all’orario indicato.

Per l'amministratore delegato di Tempi Agenzia Paolo Garetti «quello che si sta verificando in questi primi giorni di avvio dell’anno scolastico non è da considerarsi la normalità - le sue parole -, storicamente abbiamo registrato che questo fenomeno è periodico e va scomparendo nel giro di qualche settimana. Fino alla Besurica i bus sono puntuali, poi in via Veneto, all’altezza del semaforo con via Don Minzoni, si formano lunghe code di cui risente anche il percorso dei autobus. Chiediamo, per questi primi giorni di ripresa delle scuole, un pò di comprensione e tolleranza da parte delle famiglie e delle scuole, nella convinzione che la criticità sia destinata a rientrare».