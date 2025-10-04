Bus stipati che non si fermano, odissea per gli studenti

Pullman stipati, studenti in piedi, bus che tirano dritto alle fermate perché sono già pieni. E' una scena già vista quella che racconta una ragazza di Podenzano che tutte le mattine prende i mezzi pubblici per andare a scuola a Piacenza. Un disagio intollerabile, dicono poi i genitori della ragazza, visto che hanno pagato un abbonamento extraurbano e che poi ne hanno dovuto acquistare un secondo per le corse urbane per consentire alla figlia di arrivare per tempo a prendere il pullman di ritorno.

«Molti studenti vanno a prendere il pullman alla fermata del Conad, all'inizio del paese verso Maiano, perché andando alle fermate successive, in via Scotti o in piazza Italia, è più difficile trovare posto a sedere e, qualche volta, non si riesce nemmeno a salire«, spiega la ragazza di Podenzano.