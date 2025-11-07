Caccia alla lepre, stop anticipato in nove Comuni

Stop con un mese di anticipo nell’Atc 1 alla caccia alla lepre. Domenica 9 novembre anziché il 7 dicembre, nel territorio che abbraccia Castel San Giovanni, Sarmato, Rottofreno, Calendasco, Gossolengo, Borgonovo, Agazzano, Gazzola e Piozzano sarà l’ultimo giorno per cacciare questo tipo di selvaggina.

Il settore agricoltura caccia e pesca - ambiti di Parma e Piacenza, venerdì 7 novembre ha emesso un provvedimento che dispone lo stop a partire da lunedì 10 novembre. «Il provvedimento è stato adottato - si legge in una nota - a seguito del monitoraggio del prelievo che viene eseguito dagli stessi Atc, per evitare un impoverimento eccessivo delle popolazioni. In base ai rendiconti forniti dai cacciatori relativamente ai capi prelevati è emerso come si fosse prossimi al raggiungimento delle previsioni massime sul numero di animali cacciabili. Inoltre i censimenti di lepre, effettuati dai tecnici preposti, hanno evidenziato una riduzione delle presenze notevolmente superiore a quanto previsto». Sarà possibile l’addestramento dei cani.