Cade dal camion e sbatte il volto sull'asfalto: grave un 58enne

Cade dal cassone del camion e l'impatto sull'asfalto gli costa un viaggio in elicottero all'Ospedale Maggiore di Parma. Sono piuttosto gravi le condizioni dell'uomo di 58 anni che oggi nel primo pomeriggio, in via Carducci a Carpaneto, è rimasto vittima di un terribile infortunio sul lavoro: il 58enne ha infatti riportato un grave trauma facciale. Nonostante il dolore, l'uomo ha raggiunto la sua abitazione dove però le condizioni si sono aggravate ed è stato così lanciato l'allarme. A casa dell'uomo è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Cadeo con l'auto infermieristica. Dopo le prime cure prestate sul posto, visti i traumi riportati dall'uomo, si è optato per il ricovero al nosocomio ducale. Sul posto anche i carabinieri e gli operatori della Medicina del lavoro dell'Ausl di Piacenza.