Cade dal furgone durante il trasporto, bagno chimico colpisce un'auto

Poteva avere un esito decisamente più serio l’insolito incidente che è avvenuto giovedì 26 febbraio in via Roma a Castelvetro. Erano circa le 8.30 quando un bagno chimico è caduto dal furgoncino che lo stava trasportando ed è finito in strada. Proprio in quel momento, stava sopraggiungendo un’automobile. Fortunatamente il bagno chimico era vuoto e l’impatto non ha causato feriti, risolvendosi con una constatazione amichevole tra le parti.



