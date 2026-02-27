Cade dal furgone durante il trasporto, bagno chimico colpisce un'auto
L’incidente ieri mattina in via Roma a Castelvetro, fortunatamente senza feriti
Valentina Paderni
|1 ora fa
Il bagno chimico caduto in via Roma a Castelvetro
Poteva avere un esito decisamente più serio l’insolito incidente che è avvenuto giovedì 26 febbraio in via Roma a Castelvetro. Erano circa le 8.30 quando un bagno chimico è caduto dal furgoncino che lo stava trasportando ed è finito in strada. Proprio in quel momento, stava sopraggiungendo un’automobile. Fortunatamente il bagno chimico era vuoto e l’impatto non ha causato feriti, risolvendosi con una constatazione amichevole tra le parti.
