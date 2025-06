Cade dalla moto e si ferisce alla gamba, 14enne in ospedale

Un ragazzo di 14 anni, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della propria motocicletta prima di finire fuori strada e rimediare una brutta ferita alla gamba durante la caduta. È accaduto a pochi chilometri da Piozzano, lungo la strada di Vidiano.

Insieme a lui alcuni amici che hanno dato immediatamente l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'auto infermieristica del 118 di Castel San Giovanni e un equipaggio della Croce rossa di Borgonovo. necessario anche l'intervento dell'elisoccorso proveniente da Parma. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita.