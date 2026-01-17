Cade la caffettiera, bambino di un anno ustionato a Castello

Un bambino di un anno e mezzo è rimasto ustionato da caffè bollente nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio. Inizialmente le sue condizioni hanno suscitato preoccupazione fra i familiari e i soccorritori, ma fortunatamente, una volta portato all’ospedale di Piacenza, sono apparse meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato.

È accaduto ieri a Castel San Giovanni. Non è ancora chiara la dinamica di quello che sembra un infortunio domestico: quel che è certo è che il bambino sarebbe stato ustionato da una caffettiera che si è rovesciata all’improvviso.

I familiari del piccolo hanno subito chiamato il 118 e sul posto sono arrivati un’auto medica, da Castel San Giovanni, e un’ambulanza della Croce rossa da Rottofreno. Il bambino sembra abbia riportato ustioni di primo grado al torace. Sottoposto alle prime cure sul posto, è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Guglielmo da Saliceto, dove i sanitari hanno praticato le medicazioni del caso. Fortunatamente, le sue condizioni non hanno suscitato preoccupazione fra i medici, anche se resta sotto stretta osservazione.