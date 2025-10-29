Cade nella vasca e resta bloccata per ore, salvata dai vigili del fuoco

Momenti di paura a La Verza nella serata di martedì 28 ottobre dove un’anziana è caduta nella vasca da bagno della propria abitazione e non è più riuscita ad alzarsi. La donna, sola in casa, ha iniziato a chiedere aiuto e le sue grida sono state udite dai vicini, che hanno allertato la polizia. Sul posto sono intervenute due pattuglie, un’ambulanza del 118 con l’autoinfermieristica e i vigili del fuoco, che per entrare nell’appartamento hanno dovuto rompere una finestra.

La signora è stata trovata cosciente ma provata, dopo aver invocato aiuto per diverse ore. I soccorritori riferiscono che i residenti dello stabile, per la maggior parte cittadini stranieri, hanno collaborato attivamente e con grande disponibilità alle operazioni di soccorso. La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti.