Cadute in bici a Carpaneto e Bettola, due feriti

Una persona è rimasta ferita in seguito a una caduta in bicicletta a Carpaneto, lungo la provinciale 6 all'altezza dell'incrocio con la provinciale 10 per Gropparello. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 co una ambulanza della pubblica assistenza di Roveleto e con l'eliambulanza, che però non si è resa necessaria data l'entità delle ferite che non richiedevano un trasporto in volo.

La persona ferita è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Piacenza.

Un analogo incidente, una caduta in bicicletta, è avvenuto a Bettola sulla provinciale 67. Un uomo di 55 è rimasto ha riportato serie ferite.