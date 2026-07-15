Caldo africano con picchi superiori ai 34° in pianura, ma scatta l'allerta temporali
Il pomeriggio dovrebbe portare rovesci localmente forti sui rilievi e possibili piogge isolate anche nel Piacentino
Redazione Online
|5 ore fa
Ci aspetta un'altra giornata di caldo intenso con rischi temporali sui rilievi. L’anticiclone africano domina gran parte dell’Italia, garantendo tempo stabile e soleggiato con temperature in ulteriore aumento. Nel Centro-Nord, tuttavia, l’instabilità diurna tipica di questi giorni porta a possibili fenomeni temporaleschi pomeridiani, soprattutto a ridosso dei rilievi.
Nel pomeriggio previsti addensamenti cumuliformi sulle Alpi e Prealpi, con rovesci o temporali sparsi. Qualche fenomeno isolato potrà sconfinare sulle pianure adiacenti, in particolare in Piemonte e settori occidentali della Lombardia, fino al Piacentino. Le temperature massime si attestano tra i 29-34°C al Nord, con picchi più elevati in pianura padana.
Il disagio da calore sarà significativo, soprattutto nelle aree urbane e sulla bassa pianura. Qualche temporale potrà sconfinare in pianura, nel pomeriggio, con aumento della nuvolosità con possibilità di temporali isolati o brevi rovesci, soprattutto se i fenomeni provenienti dalla Lombardia.
Sui rilievi i temporali pomeridiani potrebbero risultare localmente forti.
Da domani, giovedì 16, l’alta pressione resta dominante, ma tra venerdì e sabato è atteso un nuovo aumento dell’instabilità con temporali più diffusi. Le temperature rimarranno elevate almeno fino a fine settimana, prima di un possibile calo.