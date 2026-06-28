«Caldo africano nelle stanze dell'Albesani». «Problemi in via di risoluzione»

Caldo africano anche nelle stanze dove soggiornano gli anziani. A segnalarlo è la parente di un anziano ricoverato nella casa protetta Albesani di corso Matteotti, a Castel San Giovanni, gestita da Asp Azalea. La lettrice parla di «grave disagio che stanno subendo gli anziani ospiti dell’Albesani, al cui interno si registrano costantemente in questi giorni temperature superiori a 30 gradi». «I condizionatori d'aria – aggiunge - sono spesso spenti o non funzionanti»

Dal canto suo il direttore generale, Diego Adorni , parla di «due problemi che ci sono stati segnalati tra giovedì e venerdì a cui abbiamo messo subito mano e che promettiamo di risolvere a brevissimo». «Il lavoro che fanno gli operatori che hanno in appalto la manutenzione – continua il direttore – è quotidiano e ha a che fare con una macchina complessa e, nel caso in questione, con un sistema di raffrescamento in parte obsoleto. Quel che è certo – aggiunge – è che non permettiamo che le persone stiano male nella nostra struttura».



