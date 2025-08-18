Caldo estremo: 35 gradi con punte di 37, ma forse ci sarà una tregua

Anche la provincia di Piacenza è stata bersagliata dal caldo estremo. Nei prossimi giorni, però, potrebbe arrivare la tanto agognata discesa della colonnina di mercurio. Secondo Silvio Scattaglia di Meteo Val Nure, tra mercoledì sera e giovedì mattina dovrebbero verificarsi diversi temporali nella provincia, è ancora troppo presto per dire se saranno diffusi o più disparati.

Ne gioveranno, comunque, le temperature in generale, che anche venerdì, con il ritorno del bel tempo, si dovrebbero assestare fra i 25 e 26 gradi. Con questo calo, però, non finisce l’estate. Nell’ultimo weekend di agosto infatti il caldo tornerà: le temperature, però, non dovrebbero più superare i 30 gradi, con un clima decisamente meno umido.