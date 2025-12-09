Calendario alpini di Agazzano, sintesi di valori

Il lunario 2026 degli alpini di Agazzano si apre con le frasi simbolo che di anno in anno compaiono sugli striscioni che durante le adunate sfilano in testa ai cortei, come sintesi di quei valori che per le penne nere non tramontano mai. I mesi del calendario racchiudono poi come sempre una rassegna di fotografie che documentano le attività del gruppo, guidato da Antonio Mantova. Alle foto di oggi vengono abbinate foto di ieri, foto “amarcord”. L'ultima pagina del calendario alpino riporta le frasi di una commovente lettera, scritta nell'ottobre del 1942. Porta la firma di Francesco “Cecco” Guglielmetti, classe 1921 nativo di Agazzano. La lettera arriva dal remoto e freddissimo fronte russo e il destinatario è l’amico Ernesto Cremona (la lettera è di proprietà del nipote di quest’ultimo).

Il ricavato della distribuzione servirà come sempre a sostenere le attività del gruppo.