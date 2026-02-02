Cambia lo skyline di Sarmato, giù il silos Eridania

Sono iniziate mercoledì scorso a Sarmato le operazioni di demolizione dell'ultimo silo dell'ex zuccherificio Eridania, uno dei simboli del paese. Pezzo dopo pezzo, grazie ad una pinza, il grande "cilindrone" di stoccaggio dello zucchero in cemento armato sarà raso al suolo. Ad occuparsene, a sue spese, è l’azienda di macchine elevatrici Jmg Cranes che da alcuni anni ha acquistato l’intero terreno dove sorgeva la parte storica dell’ex fabbrica e sta creando lì una “cittadella della gru elettrica” all’avanguardia e con un’attenzione particolare all’ambiente e al decoro urbano.

Le operazioni, per circa 450mila euro di lavori, andranno ad abbattere il più recente dei due storici silos, la cui costruzione risale al 1978. Quello gemello era già stato abbattuto dopo lo smantellamento completo dell’ex zuccherificio Eridania nel 2010. Sarà salvata, invece, la storica ciminiera in mattoni dell’azienda sarmatese, che ha più di 120 anni di storia: resterà anche in futuro come reperto di archeologia industriale, testimonianza di una gloriosa pagina produttiva durata un secolo. E adesso l'abbattimento del silo andrà a modificare definitivamente lo skyline di Sarmato, chiudendo un'epoca importante per il paese.