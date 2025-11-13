Cambiamento climatico, cause ed effetti con il ricercatore Elia Vajana

Cambiamento climatico: realtà o bufala? Il Circolo "Le Vigne" di Vicomarino, in collaborazione con l'associazione Idea Comune, ha organizzato un incontro pubblico per fare chiarezza attorno questo tema. A Elia Vajana, dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Cnr di Firenze, il compito di tratteggiare un quadro quanto più realistico e veritiero possibile, basato su dati scientifici.

Lo scienziato ha tratteggiato in modo semplice e comprensibile a tutti cosa è il cambiamento climatico, quali sono le cause e quali sono gli effetti sui sistemi viventi. Vajana non si è limitato al solo quadro attuale ma, sempre dal punto di vista scientifico, ha parlato di quali sono le possibili strategie che oggi l’uomo può mettere in atto per frenarne le conseguenze.