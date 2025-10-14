Camion perde il container alla rotonda, intervento della gru

Container cade da un'autoarticolato i transito, e si ribalta sul guard-rail. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 14 ottobre sulla strada provinciale 6, alla rotatoria fra San Polo e San Giorgio.

Nell'affrontare la curva il camion ha perso il carico, che si è fermato sulla banchina. Sul posto sono è intervenuta la polizia locale, oltre alle squadre di vigili del fuoco che hanno richiesto l'intervento di una gru per poter recuperare il container e riposizionarlo sul mezzo pesante. Durante tutto l'intervento la circolazione comunque è rimasta aperta.