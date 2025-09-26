Liberta - Site logo
Camionista scomparso? No, dormiva sul suo camion

L’allarme era stato lanciato dalla moglie dell’uomo dalla Sicilia. Trovato dai carabinieri

Ermanno Mariani
|55 minuti fa
Marito scompare per oltre 24 ore e la moglie, allarmata, ha chiamato i carabinieri che, dopo una ricerca durata ore, lo hanno trovato a dormire nel suo camion. Il lieto fine è arrivato l’altra mattina, alle 5.30 circa, alla periferia della città. La moglie, dalla Sicilia, aveva contattato i carabinieri di Piacenza, riferendo che il marito, un 54enne, doveva trovarsi in città per lavoro e che aveva riferito di soffrire di un forte mal di denti: «Poi non mi ha più risposto al telefono» ha detto la donna. I carabinieri hanno trovato il camion dell’uomo, ma lui si era allontanato con un altro mezzo. Hanno esteso la ricerca in ospedali, studi dentistici e anche chiedendo informazioni alla ditta per cui lavorava l’uomo. Ma senza risultati. Dopo ore di ricerche, i militari hanno suggerito alla donna di sporgere querela per la scomparsa. Poco dopo, però i militari facendo un ultimo controllo dove era in sosta il mezzo del camionista lo hanno trovato addormentato nell’abitacolo. L’uomo ha subito telefonato alla moglie rassicurandola.

