“Camminata dell'Argine Levante”, in cento a sostegno della biblioteca

Mai come quest'anno camminare sull'argine ha avuto il sapore di essersi riappropriati di un tesoro inestimabile. Circa un centinaio di persone hanno partecipato alla quinta edizione della “Camminata dell'Argine Levante”, organizzata dall'associazione “Noi di Gerbido, Mortizza e Bosco dei Santi”. La manifestazione podistica a passo libero aperta a tutti, inclusi gli amici a quattro zampe, si è svolta a sostegno delle attività della biblioteca polifunzionale dell’associazione. Quattro i percorsi allestiti, di 2, 5, 7 e 15 chilometri, con l'assessore allo sport del Comune di Piacenza Mario Dadati che ha salutato i partecipanti alla partenza.

«Siamo davvero contenti di come è andata – ha detto Umberto Venezia dell'associazione – perché abbiamo raccolto in tutto 625 euro che andranno a coprire le spese per l'acquisto di una stufa per la nostra biblioteca». Ma la soddisfazione più grande è aver percorso il tratto di argine che Comune e AIPo avevano chiuso recentemente, divieto che, a seguito di alcune proteste proprio dell'associazione, era stato poi tolto. «Penso sia stato davvero doveroso aver fatto un passo indietro, ringraziamo coloro che lo hanno fatto per averci restituito un tragitto indispensabile per tutti noi che abitiamo qui e per i cittadini in generale – ha proseguito Venezia – purtroppo, percorrendo l'argine, abbiamo visto alcune auto e crediamo che si debba vietare il transito ai mezzi, ci auguriamo che avvenga al più presto».