Campeggiatori in difficoltà sulle montagne di Coli

Mobilitazione notturna per soccorrere alcuni campeggiatori che si trovavano in difficoltà nella zona di Gavi, nel comune di Coli. Sembra che sia stata una ragazza a chiedere aiuto. Sembra che sia stata colta da un attacco di panico. Ieri sera non era ancora chiaro se si trovasse vicino alle tende o fosse in un bosco.

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 23 di mercoledì 29 luglio 2026. I campeggiatori, secondo quanto appreso, erano sul monte Materano, tra le località Gavi e Arelli. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Bobbio e del Soccorso alpino.