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Campeggiatori in difficoltà sulle montagne di Coli

L'allarme è stato lanciato da una ragazza intorno alle 23. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Bobbio e del Soccorso alpino

Redazione Online
|2 ore fa
Campeggiatori in difficoltà sulle montagne di Coli
1 MIN DI LETTURA
Mobilitazione notturna per soccorrere alcuni campeggiatori che si trovavano in difficoltà nella zona di Gavi, nel comune di Coli. Sembra che sia stata una ragazza a chiedere aiuto. Sembra che sia stata colta da un attacco di panico. Ieri sera non era ancora chiaro se si trovasse vicino alle tende o fosse in un bosco.
L'allarme è stato lanciato poco prima delle 23 di mercoledì 29 luglio 2026. I campeggiatori, secondo quanto appreso, erano sul monte Materano, tra le località Gavi e Arelli. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Bobbio e del Soccorso alpino.

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