Grosso incendio a Borgoforte, campo in fiamme. IL VIDEO

Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina, 12 agosto, in un campo tra strada di Borgoforte, nel quartiere del Capitolo a Piacenza, e l’autostrada A21. Le fiamme, divampate per cause ancora da chiarire, hanno sprigionato una densa colonna di fumo nero che ha invaso la carreggiata e raggiunto anche l’autostrada. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Piacenza, che hanno circoscritto l’area interessata dall’incendio e sono riuscite a mettere sotto controllo le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non si registrano intossicati.