«Campo nomadi come un ghetto», progetto per portare i bambini in aula

Ci sono venti bambini nei due campi nomadi di Torre della Razza, a Le Mose. A scuola ci vanno pochino: «Frequenza scolastica incostante» anche tra i «minori nell’età dell’obbligo», ne parla il Comune nel provvedimento con cui costituisce il tavolo tra Comune (servizi sociali, scuola e formazione), Ausl (dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche) e istituti scolastici dove mettere a punto iniziative anti-dispersione.

E non è certo l’unica criticità: «Gli insediamenti abitativi detti campi nomadi rappresentano contesti degradati a livello socio-ambientale e fortemente ghettizzanti», continua il provvedimento. Per dare una risposta a quella della frequenza scolastica viene istituito un tavolo che si propone di dare gambe alla politica di inclusione sociale di Sinti e Rom promossa nei mesi scorsi dalla Regione. Con 80mila euro regionali il Comune coinvolge Ausl, Istruzione per azioni volte alla frequenza in classe.

