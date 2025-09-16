Canali da pulire e alberi da tagliare. Multe salate per chi sgarra a Travo
Ordinanza della sindaca: ai privati che non provvedono sanzioni fino a 700 euro
Cristian Brusamonti
|2 ore fa
Canali esondati lo scorso aprile a Travo
Si avvicinano le grandi piogge autunnali e le nevicate invernali e il Comune di Travo chiede fin da subito la collaborazione di tutta la cittadinanza: chi è proprietario di canali e rive stradali o possiede piante o siepi che invadono le strade pubbliche dovrà subito provvedere alla manutenzione. Nel primo caso, dovrà garantire la pulizia dei canali contro gli allagamenti, nel secondo, evitare che le piante finiscano sulle strade e diventino un pericolo per gli automobilisti.
E chi fa finta di niente potrebbe vedersi arrivare a casa un verbale con una sanzione di quasi 700 euro. A Travo, dove da anni già si spinge su questo tasto per evitare frane e tracimazioni dei canali in un territorio particolarmente soggetto a questi fenomeni, il Comune torna a sollecitare i privati perché facciano il loro dovere.
Leggi tutto
Leggi tutto